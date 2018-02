Accoltella a morte ex moglie, poi si suicida  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ha ucciso l’ex moglie e poi si è tolto la vita. E’ successo questa mattina a Livorno, in uno studio dentistico in piazza Attias. La vittima dell’omicidio è Francesca Citi, 45 anni, assistente del medico. A colpirla a morte con un coltello è stato l’ex marito, Massimiliano Pagnoni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini, Pagnoni è andato allo studio, che oggi era chiuso, e si è fatto aprire la porta dalla ex moglie.

I due hanno iniziato a discutere vivacemente. Al culmine della lite, l’uomo ha preso un coltello, uccidendo la donna, poi si è suicidato nel bagno.

