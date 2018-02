La Range Rover scala la Porta Celeste  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Storica impresa per una Range Rover Sport P400e ibrida. Il mitico fuoristrada ha scalato il 999 ripidi gradini che a Tianmen, in Cina, portano i pellegrini all’arco nella roccia conosciuto come ‘Porta Celeste’. Al volante della vettura, Ho-Pin Tung, pilota del Panasonic Jaguar Racing Team di Formula E e già vincitore di una 24 Ore di Le Mans, al volante di una P400e ibrida strettamente di serie.

