Tutti pazzi per Anastasia, la più bella dei Giochi  

Fonte: adnkronos.com

Mora, occhi azzurri, classe 1992. Segni particolari: bellissima. E con al collo già una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Anastasia Bryzgalova è la bella atleta russa che ha trionfato nel doppio misto di curling assieme al partner (e marito) Aleksandr Krushelnitckii, battendo 8-4 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Determinata nel gioco, Anastasia ha fatto breccia nel cuore del pubblico, conquistando anche chi non ha mai sentito parlare di curling.

Del resto, con il fisico da modella e lo sguardo di ghiaccio, è impossibile non innamorarsi di lei. Ai suoi ammiratori è bastato vederla alle prese con le stone per azzardare il paragone con alcune delle donne più belle del mondo. C’è chi la accosta ad Adriana Lima, chi vede nei suoi lineamenti gli stessi di Megan Fox e Angelina Jolie. “Di curling non capisco nulla – scrive un utente su Twitter – ma grazie ad Anastasia Bryzgalova ora ne sono diventato fan”.

25 anni, campionessa del mondo nel 2016, Anastasia gioca nella posizione di terzo o vice, e sul ghiaccio ha conosciuto il compagno di squadra e di vita Krushelnitckii, con il quale nel giugno 2017 è convolata a nozze. La coppia ha vinto il World Mixed Doubles Curling Championship 2016 a Karlstad, in Svezia. Lontano dalla pista di pattinaggio, Anastasia ama affinare il fisico con il sollevamento pesi e la pallavolo, come mostrano gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram, dove alterna foto sexy in bikini e momenti di relax con il marito.

L’atleta russa, scrive il ‘Daily Mail’, si è avvicinata alla disciplina nel 2009, dopo aver notato la pubblicità di un club di curling e ha poi conseguito un master presso la Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health di San Pietroburgo.

