Renzi: “Di Maio ricorda Craxi sul mariuolo Chiesa”  

Fonte: adnkronos.com

“E’ impressionante quello che sta accadendo coi 5 Stelle. Ci fanno la morale ma si sono trasformati in un’arca di Noè su cui stanno salendo truffatori, scrocconi, riciclati e massoni. Querelatemi se dico il falso”. Così il leader del Pd Matteo Renzi a ‘Otto e Mezzo’. “Altro che mele marce, Di Maio ha un’ortofrutta”, ha aggiunto.

Di Maio, ha insistito l’ex presidente del Consiglio, “ricorda Craxi” quando su Mario Chiesa diceva “il ‘mariuolo'”.

