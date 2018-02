🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Macabro ritrovamento a Genova. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento in via Pellegrini dai vigili del fuoco, intervenuti in seguito a una chiamata. Sul posto è stata richiesto l’intervento della polizia e del 118.

