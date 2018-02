Ragusa, tentano furto durante il Carnevale. Arrestati

🔊 Ascolta l'articolo

Tentano un furto in un appartamento a Monterosso Almo, mentre nel centro del ragusano si festeggia il Carnevale e la maggior parte dei cittadini sono in piazza, ma vengono sorpresi e arrestati dai carabinieri. Ai domiciliari sono finiti Vincenzo Blanco, di 40 anni, gia’ sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e Gaetano Menzo, di 21 anni, entrambi di Niscemi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato i due mentre tentavano di introdursi in un’abitazione. (ITALPRESS)

