“lo Stato Sociale” invisibile al festival di Sanremo

Un post di Ex OPG Occupato Je so’ pazzo, pubblicato su facebook, fa luce su una vicenda che è passata in sordina intorno al Festival di Sanremo. Il post, pubblicato sulla pagina fb di Radio Tre, dice:

“Questo signore è Mimmo Mignano, uno degli operai FCA (fiat) citati sul palco di Sanremo da “Lo Stato Sociale”. Ora si trova in galera dietro l’Ariston”.

“La loro “colpa” è quella di aver tentato di esporre uno striscione (che non ha mai ucciso nessuno) per continuare, anche adesso che le luci dei riflettori si vanno spegnendo sulla kermesse, (il festival di Sanremo, ndr) a far sì che non sparisca l’attenzione sulla loro vicenda e su quella di chi come loro lotta nei posti di lavoro per la dignità e i diritti di tutti. La loro storia è quella dei 5 operai della Fiat-Fca di Pomigliano ingiustamente licenziati. Dopo tante battaglie sono stati reintegrati da un giudice ma, nonostante questo, dispoticamente sono ancora tenuti lontano dal proprio posto di lavoro da Marchionne. La loro determinazione ha permesso di portare la loro vicenda ovunque. Fino al palco di Sanremo con la complicità del gruppo Lo Stato Sociale (arrivati secondi anche grazie alla “spinta” data dall’invito di Mimmo e gli altri a votare per chi, come la band, aveva dato voce alla lotta per i diritti sul lavoro dal palco dell’Ariston). Questi compagni sono stati il simbolo di chi lotta tutti i giorni e non si arrende alle ingiustizie anche quando ha di fronte un gigante come la Fiat-Fca”.

E sotto, a seguire, uno slogan:

Solidarietà ai 5 operai licenziati! Subito liberi!

