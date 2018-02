🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La Farnesina, a quanto si apprende, segue “al più alto livello”, con le proprie rappresentanze diplomatiche a Nicosia e a Ankara, la vicenda della nave Saipem 12000, cui le autorità turche non consentono al momento di proseguire la navigazione verso l’area di destinazione, esperendo “tutti i passi diplomatici possibili” per risolvere la questione.

