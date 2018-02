Suora guarita da paralisi, 70esimo miracolo Lourdes  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La guarigione nel 2008 di suor Bernadette Moriau è stata riconosciuta “miracolosa” dal vescovo di Beauvais, che l’ha decretata il 70esimo miracolo avvenuto a Lourdes.

La religiosa francese, oggi 79enne, era affetta da una forma di disabilità grave che dal 1987 le impediva di camminare ed è guarita dopo un pellegrinaggio al santuario mariano.

“L’osservazione di quella guarigione è stata improvvisa, istantanea, completa e rimane inspiegabile nello stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche” ha spiegato in un comunicato il vescovo Jacques Benoît-Gonnin, affermando “il carattere prodigioso-miracoloso” della guarigione.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.