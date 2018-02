Tragedia al parco, bimbo muore dopo malore  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tragedia a Forlì, dove sabato sera un bambino di 7 anni, Diego Marisi, è stato colpito da un improvviso malore mentre stava giocando con alcuni amichetti all’interno dello spazio divertimenti ‘Happyland’ in via Punta di Ferro.

Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Pierantoni-Morgagni, il piccolo è deceduto poco dopo nonostante i disperati tentativi di rianimazione del personale sanitario. Sarà ora l’autopsia a stabilire se vi siano state patologie congenite alla base della morte del bambino.

Il bimbo era il nipotino di un noto ex giocatore ed ex allenatore di basket: il nonno, Adolfo Marisi, ha giocato anche in A1 con l’Arrigoni Rieti dopo aver raggiunto la fama con la maglia della Libertas Forlì.

