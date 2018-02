Le vertigini nei bambini, ne parlano Messina e Cupido al Policlinico di Palermo

Il bambino in crisi vertiginosa improvvisamente si blocca, rifiuta i giochi che richiedono molto movimento, evita di camminare e presenta improvvise crisi di pianto. Un problema questo che riguarda circa un bambino ogni mille. In generale però appare difficile valutare sia l’ incidenza che la prevalenza della vertigine nei bambini, anche se appare probabile che quest’ultima sia inferiore rispetto a quella dell’adulto.

Se ne parlerà a Palermo in un incontro organizzato per il 24 febbraio con inizio alle ore 8.30 presso l’aula “Maneschi” del Policlinico universitario di Palermo (Via Alfonso Giordano)dal dr Aldo Messina, direttore dell’U.O. di Audiologia del Policlinico di Palermo e dal Prof. Gianfranco Cupido, docente di otorinolaringoiatria presso l’Università del capoluogo siciliano. Relazioneranno, oltre ad altri specialisti otorinolaringoiatri, pediatri, neuropsichiatri infantili, neurologi ed audioprotesisti.

L’allucinosi spaziale nota come vertigine è certamente un disturbo poco frequente in età pediatrica anche se si ha motivo di ritenere che molte volte il sintomo non sia ben identificato perché il bambino non sia nelle condizioni di riferire correttamente la sintomatologia.

Ad evitare queste difficoltà anamnestiche il dr Aldo Messina invita da diversi anni i bambini a descrivere la loro sintomatologia attraverso il disegno.

Il primo sanitario ad essere consultato dai genitori dei bambini vertiginosi, preoccupati prevalentemente dalla condizione di blocco ludico e dal pallore del bambino, è il pediatra.