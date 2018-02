Su Rai Storia lunedì un viaggio alla scoperta della Palermo arabo Normanna

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un viaggio alla scoperta della Palermo arabo normanna, cinquantunesimo sito italiano a entrare, nel luglio 2015, nella lista Unesco del Patrimonio Mondiale. Un insieme di gioielli dell’arte e dell’architettura medievali in cui sono fusi elementi bizantini, islamici e latini: la Cappella Palatina e il Palazzo Reale, le grandi cattedrali di Palermo, Monreale e Cefalù e gli altri monumenti di una straordinaria stagione

Gioielli ai quali è dedicato il documentario “Palermo arabo normanna” di Eugenio Farioli Vecchioli e Maura Calefati e la consulenza scientifica di Ruggero Longo in onda lunedì 12 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”.

Le immagini raccontano la Palermo normanna, capitale di un regno al centro del Mediterraneo che, nel XII secolo, ha riunito sotto una sola corona uomini e donne di fedi e lingue diverse. Promuovendo un sincretismo culturale che ha generato un originale uno stile architettonico e artistico di valore universale, in cui sono fusi elementi bizantini, islamici e latini, capace di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche.

ITALIA. VIAGGIO NELLA BELLEZZA 2018 PALERMO ARABO-NORMANNA durata: 58’ di Eugenio Farioli Vecchioli e Maura Calefati, Consulenza scientifica: Ruggero Longocon interventi di:Maria Andaloro – storica dell’arte medievale (Professore emerito dell’Università della Tuscia); Ruggero Longo – storico dell’arte medievale (Consulente storico-artistico siti UNESCO per il MiBACT); Jeremy Johns – storico (Professor of the Art & Archaeology of the Islamic Mediterranean; direttore del Khalili Research Centre, Faculty of Oriental Studies, University Of Oxford) , William Tronzo – storico dell’arte medievale (University of California, San Diego); Francesca Manuela Anzelmo – storica dell’arte medievale;Giuseppe Barbera – storico delle culturee arboree

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.