Caltagirone, il solito ritornello: se non si pagano le tasse, personale senza stipendio

(Concetta La Rosa) Lo trovo inaccettabile questo ritornello che si ripete da anni dentro il Comune di Caltagirone secondo cui i dipendenti possano essere retribuiti solo se i cittadini pagano le tasse. Intanto altera il senso stesso del dovere a cui sono chiamati tutti i cittadini pagando le tasse ed inoltre determina una contrapposizione fra interessi legittimi non concorrenti, quello al pagamento delle retribuzioni per chi lavora e quello ad avere servizi pubblici che siano anche di qualità. Come dire che ogni lavoratore per garantirsi la retribuzione si sostituisce al proprio datore di lavoro nella gestione amministrativa e gestionale della impresa.

Sarebbe bello se ne condividessero anche i profitti! In questo caso l’aggravante è che si tratta di ente pubblico che manca di capacità amministrativa, reiterata aggiungo e, che non è in grado di assicurare non solo le cose più elementari ma neanche quelle avanzate e di lungo respiro. È il Comune il luogo ove coltivare ed educare attraverso azioni precise al rispetto delle basilari nozioni di obblighi e diritti, di cittadinanza. I lavoratori vanno pagati o facciamo pagare ai dipendenti comunali tutte le tasse evase dai cittadini?

