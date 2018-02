‘Siciliani liberi’ ed Estat Catala’, delegazione catalani indipendentisti a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Rapporti sempre piu’ saldi tra ‘Siciliani liberi’ ed Estat Catala’, il partito indipendentista fondato nel 1924 da Francesc Maciá. Jordi Miró e Conxita Bosch hanno fatto visita ai dirigenti di Sl nella sede di Palermo del movimento, nell’ambito di una serie di iniziative avviate da molto tempo tra Sicilia e Catalogna, in stretta collaborazione tra le associazioni culturali Catalunya-Sicilia e Sicilia-Catalunya.

Sono state portate a Barcellona per promuovere il ‘made in Sicily’ 24 aziende siciliane di eccellenza. La visita e’ stata coordinata da Francesco Marsala, responsabile per le relazioni internazionali di Siciliani Liberi.

“Il nostro grande grazie a Jordi e Conxita, per la visita a Siciliani Liberi – dice il segretario politico di Sl, Ciro Lomonte – Speriamo di ricambiare presto con una delegazione ufficiale”. (ITALPRESS).

