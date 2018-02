Boom visite in musei e parchi siciliani, solo Aidone in calo. E Sgarbi rivuole la Dea in tour

🔊 Ascolta l'articolo

Visitatori in crescita nei musei e parchi archeologici della Sicilia. Lo scorso anno sono stati 5 milioni, mentre gli incassi hanno raggiunto quota 3 milioni di euro, entrambi in aumento rispetto al 2016. Unica eccezione Aidone, nell’Ennese, dove gli incassi sono passati dai 50mila del 2016 ai 43mila del 2017. Nel Museo archeologico della cittadina in provincia di Enna è custodita la ‘Dea di Morgantina’, restituita all’Isola, dopo un lungo contenzioso, dal ‘Paul Getty Museum’ di Malibù.

“Il dato negativo di Aidone – dice Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei Beni culturali – rivela come siano infondate, oltre che pretestuose, le reazioni campanilistiche della comunità locale all’idea di trasferire, prima a Palermo e poi a Roma, la Dea di Morgantina e, peraltro, in un lasso di tempo, tra ottobre 2018 e febbraio 2019, in cui, praticamente, non vi sono visitatori”.

“Concordo sulla necessita di migliorare la viabilità che collega Aidone e Morgantina – prosegue il critico d’arte -, ma spero che sia ormai chiaro che su Aidone vi è innanzitutto un problema di conoscenza. L’ipotizzato trasferimento a Roma, al Quirinale, della Dea, come fu a suo tempo per i Bronzi di Riace, significherebbe mostrare all’attenzione del mondo la Dea e, dunque, a richiamare ad Aidone migliaia di visitatori. Una semplice operazione di comunicazione, non uno scippo” conclude Sgarbi. (Loc/AdnKronos)

