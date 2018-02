Rosy Bindi riapre l’inchiesta del Caravaggio rubato a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

”Con gli elementi che abbiamo acquisito offriamo l’impulso alla magistratura perché possa riaprire l’inchiesta”. Lo ha detto la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Rosy Bindi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito al capolavoro del Caravaggio, la ‘Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi’, rubato a Palermo nel 1969.

Secondo il collaboratore di giustizia l’opera venduta è stata venduta da Badalamenti ad un acquirente svizzero: ”C’è un collaboratore di giustizia importante, Mannoia – ha aggiunto la Bindi – che addirittura a Falcone dirà che l’opera era andata distrutta mentre l’altro collaboratore di giustizia Grado, che era appunto una delle persone molto vicine a Badalamenti, ci ha detto che quando Badalamenti venne a conoscenza che certi ragazzi, dei balordi, si erano impossessati di quest’opera d’arte se la fece consegnare e riuscì a mettersi in contatto con un importante acquirente proveniente dalla Svizzera”.

Adnkronos

