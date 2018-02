🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Paura in Calabria. Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.7, è stata registrata dall’Ingv nella notte in provincia di Reggio Calabria. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 3.16, sono stati: Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e San Roberto.

