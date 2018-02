Sanremo: Ultimo vince la sezione Nuove Proposte, niente da fare per la siciliana Alice  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ultimo, con ‘Il ballo delle incertezze’, vince la 68ma edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Secondo posto per Mirkoeilcane e il suo ‘Stiamo tutti bene’, mentre si aggiudica la terza posizione Mudimbi con ‘Il Mago’. Niente da fare per la siciliana, Alice Caioli, che dopo la prima giornata era in vetta alla classifica e nettamente favorita. La sua performance è apparsa molto buona, e l’abito che indossava, molto sexy, pareva un buon viatico per aiutarla a bissare il successo. E’ andata diversamente. E’ brava e bella, le sue ambizioni sono ben riposte.

