Sanremo, le pagelle della quarta serata dell’ex Matia Bazar 

Fonte: adnkronos.com

Ecco le pagelle degli 8 cantanti della sezione Nuove Proposte e dei 20 cantanti della sezione Big di Sanremo 2018, esibitisi durante la quarta serata del festival, redatte ‘a caldo’ in esclusiva per AdnKronos dall’ex tastierista dei Matia Bazar, Mauro Sabbione.

LEONARDO MONTERO – Più convinto stasera Leonardo. La canzone non è facile, ma ha un ottimo sviluppo armonico e lui la rende molto soul. Un po’ di riverbero nel microfono non guasterebbe, ma si vede che lui non lo vuole. Bel personaggio. Lo quoto nei primi quattro. Voto 7

MIRKOEILCANE – Decisamente non è un testo adatto a Sanremo, anche se adatto alla realtà che ci circonda. Mi dispiace che ometta la parola ‘coglioni’ che sembrerebbe la meno dirompente di tutto il testo. La musica a questo punto risulta ridondante ed inutile. Non è il festival che prediligerà l’impegno. Voto 3

ALICE CAIOLI – Niente da fare anche per lei, la canzone non decolla a parte il finale epico. L’emozione l’attanaglia e non sembra appartenere alla narrativa Elisa che bucò il famoso festival con Luce. Voto 5

ULTIMO – La canzone è decisamente interessante anche perché se l’è scritta da solo, testo e musica. E ci crede, non arriverà ultimo, gioco di parole scaramantico. Anche lui deve avere nel carnet molte altre canzoni particolari, è giusto che vada avanti. Bravo! Voto 10

GIULIA CASIERI – Assai interessante il groove della ragazza nel cantare, purtroppo il pezzo la obbliga a un parlato ritmico troppo lungo, che potrebbe sostenerla anche con un ritornello adeguato. La canzone in fondo non ha ritornello. Se passa dipende dalle tendenze della giuria, che non vedo particolarmente vocata a gusti musicali internazionali. Voto 6

MUDIMBI – Accolto con ovazioni da stadio, ma non digerisco il “la la, pa pa, re re”. Certo il brano è allegro e piacerà anche ai giovanissimi, piccoli ascoltatori. Stromae funziona solo in Francia. Voto 8

EVA – La canzone è sufficientemente sanremese ma purtroppo il cliché è sempre lo stesso. Ma possibile che le esigue ragazze non possano avere una originalità tipo Alice, Nannini o anche Oxa per non parlare della mia ex Antonella Ruggiero? Bocciata. Voto 4

LORENZO BAGLIONI – Mi piace la canzone di Lorenzo, surrealista, armonica e con un ritornello arioso e aperto alla voglia di risentirlo nuovamente. Interessante anche il balletto stile The Full Monty che per fortuna non fa lo spogliarello! Lorenzo ha il groove giusto e sicuramente avrà altre belle canzoni se la sua carriera decolla. Voto 9



