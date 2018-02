Moody’s: “Su pensioni riforma chiave, passo indietro negativo”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’intervento sul sistema previdenziale è stato ”una delle riforme chiave attuate in Italia negli ultimi anni, a sostegno della sostenibilità a lungo termine del debito pubblico italiano”. Alcuni partiti politici ”promettono un’inversione parziale” ma ciò ”sarebbe negativo”. Lo afferma Moody’s in un report sul Paese, a meno di un mese dalle elezioni. Le esigenze di finanza pubblica dell’Italia, secondo l’agenzia di rating, ”probabilmente diluiranno l’attuazione degli impegni elettorali”.

