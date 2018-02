🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Atteggiamenti e discorsi che si rifanno al nazismo e al fascismo sono fuori dalla Costituzione della Repubblica italiana”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso della sua visita nelle Marche, a proposito dei fatti di Macerata, aggiungendo che “non consentiremo a nessuno di minimizzare comportamenti criminali”.

