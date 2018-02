Uber, accordo milionario con Waymo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Uber e Waymo hanno raggiunto un accordo, che chiude la disputa sull’accusa di furto della tecnologia automobilistica robotica, per mettere fine al processo in corso a San Francisco. Waymo, e la società controllata di Google, ottiene una quota dello 0,34% della società di trasporto, per un valore di circa 245 milioni di dollari. Waymo aveva fatto causa a Uber un anno fa, sostenendo che i segreti commerciali e la tecnologia delle auto robotiche erano stati forniti da degli ex dipendenti.

