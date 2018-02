Clochard ucciso al Flaminio, c’è un fermo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ stato fermato dagli agenti del gruppo Parioli della polizia locale di Roma il presunto responsabile dell’omicidio del clochard trovato morto una settimana fa all’interno dello stadio Flaminio. L’uomo, a quanto si apprende, è un cingalese connazionale della vittima. Ora sarà sottoposto alle procedure di fotosegnalamento. L’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a un litigio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.