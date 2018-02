🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

L’Europa spinge sull’economia circolare e fissa nuovi obiettivi per la plastica: entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato europeo dovranno essere progettati per essere riutilizzabili e riciclabili. L’Italia si prepara alla nuova sfida e lo fa puntando su ricerca, innovazione e gioco di squadra

