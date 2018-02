Smog: lettera Galletti a Ue, interventi per oltre 5 mld per qualità aria  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Interventi per oltre 5 miliardi di euro nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria sono illustrati nella lettera che il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti trasmetterà oggi a Bruxelles. E’ quanto rende noto il ministero dell’Ambiente precisando che “la comunicazione risponde alla richiesta del commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella che ha chiesto all’Italia e a tutti gli altri maggiori Paesi dell’Unione di dettagliare i programmi per evitare i superamenti dei limiti per le emissioni in atmosfera”.

“Questa ulteriore serie di misure, che va ad aggiungersi alle iniziative che ho esposto durante la riunione del 30 gennaio – scrive Galletti – dimostrano quanto l’impegno dell’Italia per migliorare la qualità dell’aria sia parte di una strategia complessiva, integrata e concreta, che cerca di affrontare il problema da ogni singola prospettiva, coinvolgendo tutti i livelli di governo del territorio, così come tutti gli attori che, a vario titolo e da posizioni diverse, possono (e debbono) contribuire allo sforzo comune, al quale sono destinate risorse finanziarie di assoluto rilievo”.

“Le misure – spiega il ministero in una nota – integrano i programmi antismog che sono stati già illustrati nel corso della riunione del 30 gennaio scorso. In particolare viene trasmessa all’Unione la nuova Strategia Energetica Nazionale (Sen) approvata in via definitiva nel novembre 2017 e che coniuga, assicurandone un’elevata integrazione, le politiche energetiche che l’Italia perseguirà nei prossimi anni ed il miglioramento della qualità dell’aria”.

“Nella lettera si ricorda, inoltre, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e quindi di riduzione delle emissioni. Il fondo prevede uno stanziamento iniziale per il 2018 di 160 milioni, con la previsione di un possibile incremento entro il 2020 fino a 490 milioni”, informa il dicastero.

“Per il rinnovo delle caldaie – si ricorda – è da tempo attivo a livello nazionale un programma di finanziamenti da 800 milioni di euro, istituito nel 2016, che prevede un contributo per i cittadini che decidono di rottamare la proprio vecchia stufa a biomassa per una tecnologia più moderna ed efficiente. Per quanto riguarda poi la mobilità e quindi la riduzione congiunta delle emissioni sia per il PM10 che per il biossido di azoto NO2, nella lettera si ricordano una serie di iniziative già in via di attuazione e che sono in linea con le proposte emerse nella riunione del 30 gennaio”.

Il ministero ricorda “il Programma nazionale destinato al ‘rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative; questo Programma istituito nel 2017 e in via di definizione è dotato di un fondo complessivo di 3,7 miliardi di euro per la sostituzione dei bus. Inoltre è stato avviato il ‘Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro’ con 74 milioni di euro di progetti già finanziati e un ulteriore stanziamento in arrivo di 20 milioni di euro”.

Sempre in materia di promozione di mobilità sostenibile il ministero informa che “sono stati, infine, trasmessi a Bruxelles una serie di importanti accordi di cooperazione o lettere di intenti tra Snam Rete Gas, distributore nazionale del gas naturale, e alcuni soggetti privati del settore dei veicoli quali Fca ed Iveco, o dei combustibili quali Eni ed Api, relativi alla promozione della diffusione del gas naturale per autotrazione. Attraverso tali accordi si punta nel medio periodo, al raddoppio delle stazioni di rifornimento esistenti in Italia”.

