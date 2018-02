Olimpiadi al via, c’è anche la sorella di Kim  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ iniziata all’Olympic Stadium di Pyeongchang la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Lo show in sei atti, anticipato da un’esibizione di taekwondo, è incentrato sul tema della pace. Le tribune vanno riempiendosi nonostante il grande freddo.

Gli organizzatori, come già annunciato nei giorni scorsi, hanno distribuito al pubblico il kit anti-gelo. Per l’Italia è arrivato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagnato dal ministro dello Sport, Luca Lotti.

A guidare la delegazione di Pyongyang al sud la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un: Kim Yo Yong. La delegazione americana è invece guidata dal vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence.

