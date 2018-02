La Sicilia? Votata all’attesa…di essere amministrata

🔊 Ascolta l'articolo

(Vladimiro ed Estragone ) Carissimi, ci siamo spostati in Sicilia. Qui l’inverno è clemente e per chi come noi sta tutti i giorni seduti in una panca, è l’ideale. La nostra esistenza è votata all’attesa. Attendiamo da sempre e sempre attenderemo. Siamo l’incarnazione, gli archetipi dell’attesa, e l’attesa in Sicilia è ancestrale.

Quale luogo migliore per attendere?

A Palermo, dove per ora siamo in sosta, nulla vi è di più socializzante dell’attesa del 101, come pure nei Pronto Soccorso degli ospedali: con noi tantissima gente, con la quale, tra chiacchiere infinite, si stringe duratura amicizia. Sono simpaticissimi, i siciliani. Ci assomigliano tanto. Anche loro, proprio come noi, sono degli eterni commedianti. E la Sicilia è un grande palcoscenico. Un teatro. Dell’assurdo, naturalmente.

L’immondizia decora le tante pregevoli architetture. La monnezza è lì chissà da quando, tra le chiese barocche e i palazzi Liberty, in attesa che qualcuno la spazzi via. Si attende un Piano dei Rifiuti, Ma passa un governo, poi l’altro, poi un altro ancora e il Piano non arriva. Termovalorizzatori, raccolta differenziata, trasporto in altre regioni o all’estero possono attendere. D’altra parte il nuovo governo non ha neanche un assessore ai Rifiuti. Sono passati più di cento giorni dal suo insediamento e ancora se ne attende la nomina.

E a proposito di nomine, il presidente della Regione ne ha fatte alcune nelle Partecipate. Provvisorie però, perché si è in campagna elettorale e quindi bisogna attendere. Che cosa succederà dopo le elezioni? Si continuerà ad attendere che si formi un nuovo governo nazionale. E una cosa è certa: prima che si costituirà il nuovo governo; l’attesa si prolungherà perché la legge elettorale varata dopo un’attesa durata l’intera legislatura garantisce ulteriore attesa.

E nell’attesa di un nuovo governo si attenderà di emanare una nuova legge elettorale, possibilmente peggiore purché sia rispettato il diritto all’attesa. Sicché, accavallandosi le varie campagne elettorali, permarrà l’attesa e il presidente della Regione si riterrà legittimato a fare quello che meglio sa fare: attendere.

E lo stesso vale per la nomina dei dirigenti generali. Si attende. La Regione Siciliana, d’altronde, attende da sempre di essere amministrata. I governanti attendono di governare, i funzionari di funzionare.

Che bella la Sicilia, sembra fatta apposta per noi.

