On line i nomi di tutti i candidati alle elezioni, c’è anche Dessì  

Fonte: adnkronos.com

Sono on line i nomi di tutti i candidati alle elezioni del 4 marzo. Il ministero dell’Interno ha pubblicato le liste, per il Senato e per la Camera, nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito del Viminale. Le liste sono tutte distinte per partito e per collegio, per la parte uninominale, per quella plurinominale e per la circoscrizione Estero.

In tutto, comprese le candidature plurime, si tratta di 12.428 candidati, dei quali: 3886 per l’uninominale Camera, che al purinominale conta 4181 candidati ai quali bisogna aggiungere i 189 candidati della circoscrizione Estero. Per il Senato, sono in tutto 4172 nomi, di cui 1953 nell’uninominale e 2138 al plurinominale. Per la circoscrizione Estero i candidati sono 81.

Nelle liste dei candidati figura, dopo il passo indietro, anche il nome di Emanuele Dessì. L’attivista pentastellato era finito nel vortice delle polemiche non solo per un video in cui figurava accanto ad un esponente dei clan di Ostia, ma anche per la vicenda dell’affitto irrisorio di una casa popolare. La candidatura era ormai stata depositata e, se eletto nel collegio plurinominale Lazio 3, le dimissioni preannunciate dovranno comunque essere votate dall’aula di palazzo Madama.

