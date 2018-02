Ospita un uomo a casa per la notte e il giorno dopo gli spara  

🔊 Ascolta l'articolo

Ha ospitato un uomo nella sua abitazione per la notte, ma il giorno successivo gli ha sparato con un fucile raggiungendolo al viso per poi fuggire a bordo della sua auto. Sulle sue tracce i militari della compagnia di Stradella e del reparto operativo di Pavia che lo hanno arrestato nei pressi della sua abitazione. Nei guai un 80enne, di origine umbra, pensionato, pregiudicato, da tempo abitante a Stradella, che ha sparato a un 46enne milanese.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’anziano sono stati ritrovati un fucile da caccia calibro 12 ed una carabina ad aria compressa dotata di ottica e munizioni. Il materiale, detenuto illegalmente, è stato sequestrato. Terminate le formalità di rito, considerata la pericolosità del soggetto e il rischio di reiterazione dei reati, in considerazione anche della capacità dimostrata dallo stesso nel procurarsi illegalmente armi, l’uomo è stato portato in carcere a Pavia.

