Scontro tra due auto all’altezza di Tremonzelli, muore uomo di Gangi

Anas comunica che sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si e’ verificato un incidente al km 73,600, in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. Per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione e una e’ uscita di strada, mentre percorreva il viadotto Passo Mattina II. Il cinquantanovenne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma è morto in ambulanza, mentre era in viaggio verso l’ospedale di Petralia Sottana.Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco.

