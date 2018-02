Arrestato a Bicocca il latitante Pitarà, appartenente alla cosca dei Cursoti milanesi

🔊 Ascolta l'articolo

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato il latitante Concetto Pitara’, 41 anni, di Catania. L’uomo, raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello etnea, deve espiare una pena di 3 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per estorsione, con l’aggravante mafiosa, per avere agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omerta’ derivanti dall’appartenenza alla cosca dei Cursoti Milanesi.

Pitara’, irreperibile dal 22 giugno 2017, in quanto evaso dagli arresti domiciliari, e’ stato bloccato mentre era a bordo di una Renault Twingo, priva di copertura assicurativa, nel rione di San Berillo Nuovo, a Catania. L’arrestato e’ stato accompagnato presso la casa circondariale di Catania.

(ITALPRESS).

