Da Via Fani ad Arcore, 70 anni di ‘incantevole’ Italia  

Fonte: adnkronos.com

Piazze, strade, ville e teatri, luoghi rimasti nella nostra memoria collettiva che hanno segnato la storia italiana. Spazi che hanno vissuto eventi a cavallo di più generazioni, in una inedita combinazione di tragedia e commedia, misteri e ombre, vittime e carnefici. Settant’anni di storia italiana da rintracciare e riannodare tra cronaca e costume per fare luce su tanti aspetti poco conosciuti. A farlo è l’ultimo libro di Pino Corrias, ‘Nostra Incantevole Italia’ edito da Chiarelettere. Da Portella della Ginestra alla strage di Capaci, dai depistaggi di piazza Fontana, al rapimento di Aldo Moro in via Fani a Roma. I drammi di Cogne, di Vermicino,del Vajont, dell?Aquila, ai rimpianti del Lingotto e all’attualissimo rito nazional-popolare del teatro Ariston di Sanremo. Pino Corrias con una scrittura lucida e attenta riannoda i fili di questi spazi e ne mette a fuoco gli elementi cruciali. La chiave è la passione civile che mette insieme un mosaico geografico del carattere e dell?identità degli italiani. Un libro che potrà fare da guida nel labirinto di storie e personaggi su cui ci siamo interrogati e continuiamo a farlo per capire come questo Paese è diventato quello è oggi.

