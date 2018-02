Appalti G8, arrivano le condanne. Assolto Bertolaso  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Quattro condanne per associazione a delinquere e oltre una decina di assoluzioni tra cui l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso nell’ambito del processo sugli appalti per il G8 e alcuni grandi eventi. Lo ha deciso l’ottava sezione del Tribunale di Roma, dichiarando prescritto il reato di corruzione.

I giudici hanno condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente alle opere pubbliche Angelo Balducci, a 6 anni l’imprenditore Diego Anemone, a 4 anni l’ex generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru e a 4 anni e mezzo l’ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis.

Tra le posizioni prescritte per l’accusa di corruzione nell’ambito dell’indagine sulla ‘cricca’, nata a Firenze nel 2010, poi trasferita a Perugia e infine alla Procura di Roma per competenza, figurano l’imprenditore Daniele Anemone mentre tra gli assolti c’è l’ex commissario straordinario ai mondiali di Nuoto di Roma Claudio Rinaldi e l’ex funzionaria della presidenza del Consiglio Maria Pia Forleo.

I giudici hanno inoltre disposto una provvisionale di 1 milione di euro che Diego Anemone e Balducci dovranno pagare al ministero per l’Infrastrutture e 50mila euro all’associazione Cittadinanzattiva. Inoltre Anemone e Pittorru dovranno risarcire per 250mila euro la Presidenza del Consiglio.

