Orlando: Resto sindaco, si alle nazionali, no alle europee

“Se qualcuno mi chiede se la mia adesione al Pd ha dietro un’intenzione nazionale, rispondo certo perché mi auguro che l’Italia cambi come è cambiata Palermo.

Ma sia chiaro, non mi candido alle europee e non me ne vado: resto sindaco”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati delle liste del Pd al collegio Sicilia 1, nella sede regionale del partito di via Bentivegna.

