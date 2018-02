88 interventi in edilizia scolastica, in arrivo risorse bilancio nazionale in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

La Regione Siciliana finanzia 88 interventi di edilizia scolastica. “A breve alcuni Comuni potranno beneficiare delle risorse stanziate dalla Legge di bilancio nazionale per il 2017 con i finanziamenti del MIUR. Un contributo di 76,8 milioni di euro che serviranno per innovare gli edifici scolastici: adeguamento sismico e nuove costruzioni le priorita’, seguiti da interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilita’ delle strutture, di messa in sicurezza e per l’adeguamento alla normativa antincendio”, fa sapere l’assessorato all’Istruzione.

Ai Comuni della provincia di Messina andranno 20 milioni di euro, 17 milioni per le province di Agrigento e Palermo, 8 milioni alla provincia di Catania, 5 milioni a quella di Enna, 2 milioni ai Comuni del nisseno, 1.5 milioni di euro sono previsti per gli istituti delle province di Siracusa e Trapani. Grazie a questi finanziamenti a Centuripe, in provincia di Enna, sara’ completato un immobile da adibire a scuola elementare e materna per l’Istituto Comprensivo Filippo Ansaldi. Finanziato il progetto di una scuola materna in provincia di Catania, a Biancavilla, dove sara’ costruita anche una palestra scolastica comunale per la Scuola Primaria Marconi. Altri istituti scolastici a Terrasini, Capo d’Orlando e Campobello di Licata avranno una palestra per gli studenti.

