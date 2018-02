Augusta, se le danno di santa ragione a scuola, arrivano i CC

🔊 Ascolta l'articolo

Se le sono date di santa ragione durante l’ora di educazione fisica, al punto che sono dovuti intervenire i carabinieri. E’ successo all’Istituto Tecnico Industriale di Augusta. Protagonisti due quindicenni, arrivati alle mani per futili motivi, fino a procurarsi entrambi lesioni al naso. I ragazzi sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 e accompagnati al pronto soccorso, dove a entrambi e’ stata diagnosticata la rottura del setto nasale. Ad avvisare i militari dell’Arma e’ stata un’insegnante dell’Istituto

(foto d’archivio)

