Sanremo, Alice Caioli, di Sant’Agata di Militello, in testa alla classifica con”Specchi rotti”

Alice Caioli, 21 anni, di Sant’Agata di Militello, con la sua “Specchi rotti”, e’ in testa alla classifica delle Nuove proposte di Sanremo 2018, votata dalla giuria demoscopica. Alle sue spalle si sono classificati Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri e Mirkoeilcane. La Caioli era tra i primi quattro artisti esordienti che si sono esibiti stasera. Gli altri quattro lo faranno domani. (ITALPRESS).

