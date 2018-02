Lancio sassi da cavalcavia a Ragusa, colpita auto consigliere, torna la paura

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lancio di sassi da un cavalcavia, a Ragusa. E’ avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, in via delle Miniere, nei pressi dello stabilimento Colacem. E’ quanto denuncia la consigliera comunale Manuela Nicita, presa di mira. “Sono ancora scossa – lamenta -. E’ incredibile quello che sta accadendo a Ragusa. Serve attenzione. Sono fenomeni che non dobbiamo trascurare”.

“Non sono l’unica ad avere subito questo trattamento – aggiunge Nicita – peggio di me se l’e’ vista l’auto che mi precedeva. Io sono stata colpita da un sasso. L’altra auto da molti di piu’. Nonostante la paura, utilizzando il cellulare ho subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Che, pero’, sono arrivate dopo qualche tempo, dando la possibilita’ al gruppo di ragazzi, ne ho contati almeno una decina, autori di una bravata che poteva avere effetti devastanti, di prendere il largo. Denuncio con forza l’accaduto (subito dopo io e il guidatore dell’auto che mi aveva preceduto ci siamo subito recati in Questura) per evidenziare la gravita’ di determinati fenomeni che non possono passare sotto silenzio ma che, con tutta evidenza, mettono in rilievo un forte disagio sociale. Questa volta, tutto sommato, a parte lo spavento che abbiamo preso e qualche danno alle carrozzerie delle due vetture, e’ finita bene. Ma la prossima? Cosa succedera’? Ecco, e’ questo quello che dobbiamo chiederci, senza voltarci dall’altra parte. Perche’ quello che e’ successo a me potrebbe verificarsi ai danni di qualsiasi cittadino ragusano”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.