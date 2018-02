Claudia Gerini: “Sesso a 3? Tutto falso”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ho querelato i siti che hanno riportato la notizia. Falsa… Per un errore di traduzione la mia vita è stata gettata in pasto ai giornali”. Così Claudia Gerini, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ in edicola da domani, smentisce ancora una volta le voci sulla presunta proposta di fare sesso a tre con la modella Zoe Brock e il suo ex di fine anni ’90 Fabrizio Lombardo. Una storia venuta fuori nei giorni più caldi del caso Weinstein e basata, secondo l’attrice romana, su “virgolettati inesistenti” e traduzioni sbagliate. “Quella modella dice che io e Fabrizio, a Roma, avevamo una sola camera da letto e lei ha dormito sul sofà per non essere ‘third wheel'”, spiega Gerini, precisando che “in inglese non vuol dire ‘fare l’amore a tre’ ma anche ‘reggere il moccolo'”.

Parlando del produttore Weinstein, conosciuto tramite il suo ex vent’anni fa, invece racconta: “Frequentavamo Harvey ed Eve, (la prima moglie), quando avevano le figlie piccoline: Remy Lilly ed Emma, ancora ‘neolatina’…” “Con me il fondatore della Miramax si è comportato bene – confessa – Ma è ovvio, ero la fidanzata di Fabri e non ci avrebbe provato. Direttamente non ho mai visto movimenti loschi. Ma quando ho letto delle donne che accusano Weinstein di violenza, forse non mi sono stupita perché è un uomo di grande carisma, volontà e potere”.

E sul fidanzato di adesso, Andrea Preti, di 17 anni più giovane, dice: “Oggi l’amore va bene… Quando ci si accosta a una persona, è sempre importante… L’incontro è accaduto. Non c’è niente di costruito” “Io sono di sicuro una playwoman a cui piace molto giocare – prosegue – Ma il termine toy-boy, ragazzo-giocattolo, è molto offensivo, fa diventare una persona un oggetto… Mi sono trovata con un giovane uomo che mi ha corteggiata, mi ha fatto sentire donna. L’ho vissuta senza troppe paure. Non ho mai scelto le persone per la fama, l’avvenenza o l’età”

