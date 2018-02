Milano a Ue: stop a trasferimento sede Ema  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Comune di Milano ha presentato al Tribunale Ue una richiesta di procedimento sommario nell’ambito della causa intentata contro la decisione di assegnare la sede dell’Ema ad Amsterdam. Lo fa sapere la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il procedimento sommario, che si affianca a quello principale, mira a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto di un’istituzione, oggetto di ricorso, o qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario a prevenire un danno “grave e irreparabile” per una delle parti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.