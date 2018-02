Ragusa, sassi lanciati dal cavalcavia su auto in corsa

🔊 Ascolta l'articolo

La consigliera comunale di Ragusa Manuela Nicita ha denunciato alla Polizia di Stato che l’auto a bordo della quale viaggiava ieri sera è stata colpita da uno dei sassi lanciati dal cavalcavia di via delle Miniere da una decina di ragazzi. “Sono ancora scossa – dice – per quanto mi è accaduto, ma non sono stata l’unica ad avere subito questo trattamento. Il peggio è toccato all’auto che mi precedeva. Io sono stata colpita da un sasso, l’altra auto da molti di più.

Sono stata in Questura a denunciare i fatti”. “E’ incredibile – conclude Licitra – quello che sta accadendo a Ragusa. C’è in città un forte disagio sociale. Serve attenzione. Sono fenomeni che non dobbiamo trascurare”.

