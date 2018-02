Il meteo di domani, 8 febbraio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: Molte nuvole su tutti i settori. Deboli piogge sulla Liguria. In serata arriveranno anche sul Triveneto. Al Centro: Qualche pioggia sull’alta Toscana e le zone di confine tra Lazio e Toscana. Altrove nubi sparse ma generalmente asciutto. In serata isolati piovaschi sulla Sardegna occidentale. Al Sud: Deboli precipitazioni lungo i settori costieri campani e sui rilievi calabresi. Venti: moderati da nordnordest. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie.

