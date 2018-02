Relazione DIA, le mafie si riciclano, niente guerre e sangue, crimine bianco ed inodore

🔊 Ascolta l'articolo

Per Cosa nostra le dialettiche interne alle cosche palermitane continuano ad influenzare l’intera struttura, sia sotto il profilo della gestione degli affari illeciti piu’ remunerativi, sia con riferimento alla guida dell’organizzazione, la quale non sembra ancora attribuibile ad alcuno, dopo la morte di Salvatore Riina’. E’ quanto si legge nella Relazione semestrale della Dia – Direzione Investigativa Antimafia, riguardante l’attivita’ svolta ed i risultati conseguiti nella prima meta’ del 2017, che si apre facendo cenno ai 25 anni trascorsi dagli attentati di Capaci e di Via d’Amelio. ‘Fatti che hanno segnato la coscienza degli italiani, sui quali e’ giusto e doveroso continuare a svolgere una vigorosa e appassionata divulgazione dei principi di legalita’ che essi richiamano. Principi fatti di Idee ed intuizioni di coraggiosi testimoni che hanno costituito uno straordinario punto di riferimento: un modello per la societa’ civile, rispetto alle strategie affaristiche mafiose dell’anti Stato’.

‘E’ soprattutto grazie alla modernita’ dell’approccio investigativo di Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – si legge – che oggi e’ possibile interpretare non solo i comportamenti criminali nella loro dinamica, ma anche quelli potenziali e le possibili linee evolutive’. Secondo la Dia ‘si prospetta la formale apertura di una nuova epoca – quella della mafia 2.0. – al passo con i tempi, che definitivamente omologhera’ la strategia della sommersione. Conseguentemente non dovrebbero profilarsi guerre di mafia per sancire la successione di Riina. Appare, infatti, superata per sempre l’epoca della mafia violenta, che ha ceduto il passo a metodologie volte a prediligere le azioni sottotraccia e gli affari, sovente realizzati attraverso sofisticati meccanismi collusivi e corruttivi. Proprio in questa logica, potrebbe farsi spazio l’ipotesi di un accordo tra i capi piu’ influenti, rivolto alla ricostituzione di una sorta di ‘cabina di regia’ simile ma diversa dalla Commissione provinciale (che non risulta essersi piu’ riunita dopo l’arresto dei capi storici), intesa quale organismo unitario di vertice, con un prevedibile ritorno in scena dei ‘palermitani”.

“Con riferimento a Cosa nostra – la Dia – rileva, in primo luogo, l’attivita’ conclusa nel mese di febbraio dalla Polizia di Stato, che ha scardinato un’organizzazione dedita all’approvvigionamento di stupefacenti destinati al mercato palermitano. Tra i 16 destinatari del provvedimento figurano dei siciliani in contatto con le ‘ndrine calabresi, gia’ annoverati nell’organico della famiglia mafiosa di Palermo-centro. Nel mese di maggio, presso gli imbarcaderi di collegamento tra la Calabria e la Sicilia, sono stati arrestati, in flagranza di reato, 2 soggetti provenienti dalla Calabria – uno dei quali esponente del clan ‘Trigila’ di Siracusa – che avevano nascosto in un’autovettura oltre 70 chilogrammi di hashish. Il successivo mese di giugno, l’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 19 persone nell’ambito dell’operazione denominata ‘Proelio’. Gli indagati di origine calabrese, affiliati alle cosche operanti nella piana di Gioia Tauro (RC), rifornivano di cocaina gli indagati siciliani, che la rivendevano al dettaglio con la complicita’ di esponenti di spicco della famiglia Fragapane, espressione di cosa nostra agrigentina”.

“Anche per la camorra – continua la relazione Dia – si segnalano importanti contiguita’ tra sodalizi campani ed esponenti del clan reggino Piromalli, dei Mole’, degli Alvaro e dei Crea per l’importazione di cocaina. Emblematica di un sincretismo criminale che tende a realizzarsi innanzitutto fuori regione, in questo caso nel Lazio, e’ l’operazione ‘Luna Nera’ della Guardia di Finanza”.

‘Tende a disegnarsi, cosi’ – si legge nella relazione -, la fisionomia di un’organizzazione che, pur continuando a perseguire una metodologia operativa di basso profilo e mimetizzazione, rimane una struttura dotata di vitalita’ e di una certa potenzialita’ offensiva, ancora diffusamente ramificata sul territorio. Nella parte occidentale dell’Isola, cosa nostra trapanese e agrigentina continuano ad agire in sostanziale sintonia con le famiglie palermitane. Uno status quo che evidentemente non puo’ prescindere dal ruolo del latitante Matteo Messina Denaro, il quale, per quanto episodicamente emergano segnali di insofferenza rispetto alla sua minore aderenza al territorio, continua a mantenere un rilevante carisma sui suoi adepti. Da un punto di vista operativo, resta l’articolazione di Agrigento quella maggiormente ancorata alle regole mafiose tradizionali, tanto da rendersi difficilmente permeabile dall’esterno. Nonostante questa forte compartimentazione, cosa nostra agrigentina ha dimostrato, in piu’ occasioni, di saper lucrare oltre che sulle opere pubbliche, anche sulla filiera agroalimentare, sulle fonti energetiche alternative, sullo stato di emergenza ambientale e sui finanziamenti pubblici alle imprese. Un circolo vizioso che lascia spazio, comunque, alla possibilita’ di intessere relazioni strutturate anche con altre organizzazioni criminali, come meglio verra’ analizzato nel prosieguo dell’esposizione’. ‘Nella provincia di Caltanissetta, Cosa nostra e Stidda permangono in uno stato di pacifica convivenza – continua la relazione -. Nel periodo in esame, la riorganizzazione degli assetti interni a cosa nostra sembra aver interessato anche le famiglie nissene che, per quanto indebolite dall’azione di contrasto e di prevenzione, starebbero comunque dimostrando un capacita’ di reazione, privilegiando l’approccio corruttivo’.

‘Nel catanese – rileva la Dia -, le famiglie proiettano la loro attenzione verso il settore edilizio, gli appalti, la filiera dei trasporti (soprattutto su gomma), le reti di vendita e della grande distribuzione, l’agroalimentare, la ristorazione, le scommesse clandestine, l’emergente mercato delle energie alternative, lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, nonche’ la gestione delle discariche’. ‘Appare, inoltre, sempre piu’ importante – sottolinea la Dia – il ruolo delle donne, legate da vincoli di parentela e compartecipi negli interessi affaristici dei clan, con posizioni predominanti in seno alla compagini criminali, come nel caso dei Cappello. Proprio i clan catanesi della famiglie Cappello e Santapaola continuano a manifestare la loro influenza sulle province di Enna e di Siracusa, dove avrebbero stretto alleanze con i malavitosi del posto. Se in provincia di Messina si coglie l’influenza di cosa nostra palermitana, di Cosa nostra catanese e della ‘Ndrangheta, per Siracusa si conferma l’attenzione delle locali organizzazioni criminali, in specie quelle della stidda, verso il settore dell’agroalimentare, anche in ragione dell’importanza che riveste, sul piano nazionale, il mercato ortofrutticolo di inoltre, a trovare linfa vitale in una strategia di pax mafiosa tra i sodalizi della provincia e nelle salde alleanze con le consorterie etnee’. ‘Emblematica di queste alleanze – sottolinea la Dia – e’ l’operazione ‘Aretusea’, conclusa nel mese di aprile dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che ha fatto luce su come tre distinti sodalizi, capeggiati da elementi di spicco del clan Urso-Bottaro-Attanasio, abbiano operato in stretta collaborazione per monopolizzare le piazze di spaccio del capoluogo. Una propensione alla gestione diretta degli affari criminali che percorre trasversalmente anche le diverse compagini della camorra’. (ITALPRESS).

