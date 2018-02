67enne di Partanna perde controllo vettura e finisce nel fiume Midione

🔊 Ascolta l'articolo

Si trova ricoverato in ospedale, in prognosi riservata, un automobilista finito in un fiume nel trapanese. E accaduto tra Santa Ninfa e Castelvetrano, dove i carabinieri sono intervenuti in soccorso di B.G., 67 anni, residente a Partanna. L’uomo, in transito a bordo della propria auto lungo la SP 73, giunto all’altezza del fiume Midione, ha perso il controllo della vettura cadendo nel corso d’acqua. Il livello del fiume, salito al limite a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato l’intero territorio provinciale nelle ultime ore, ha sommerso quasi completamente il mezzo. I militari, non senza difficolta’, sono riusciti a trarre in salvo il 67enne, strappandolo alla corrente del fiume. L’automobilista, in forte stato di ipotermia, si trova ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Civile di Castelvetrano.

