Convention a Palermo di “Noi con l’Italia-Udc”, “Saremo decisivi per vittoria centrodestra”

🔊 Ascolta l'articolo

“Noi con l’Italia-Udc e il suo contributo decisivo alla vittoria del centrodestra. Il nostro apporto e’ quello del territorio, della partecipazione dei nostri rappresentanti negli enti locali, degli elettori che credono nella possibilita’ di una buona politica, responsabile e senza demagogia. Siamo abituati a parlare il linguaggio delle cose reali, concrete, dei problemi di ogni giorno e la fiducia che viene riposta e’ quella che si offre a chi si impegna nel dialogo continuo con i cittadini”. Cosi’ Saverio Romano, vicepresidente di Noi con l’Italia, annunciando l’apertura della campagna elettorale di Noi con l’Italia-Udc prevista per domenica prossima, alle 10, presso il Politeama-Multisala di via Emerico Amari 160, a Palermo.

“Presenteremo i nostri candidati e illustreremo il nostro programma – spiega Romano – che si rivolge alle imprese, alle famiglie, ai giovani, al Sud, a chi vuole un riscatto del nostro Paese, soggiogato da facili populismi e beceri egoismi. Ci richiamiamo alla tradizione e liberale e popolare, al rispetto delle istituzioni i democratiche, alla centralita’ della persona, ai suoi diritti e ai suoi doveri e il consenso che riscuotiamo nel territorio ci incoraggia ancora di piu’ a proseguire nel percorso intrapreso”. (ITALPRESS).

