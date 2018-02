Nominati i ‘Vincitori nazionali’ della Repubblica d’Irlanda durante un esclusivo evento a Dublino  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Vincitori nazionali per la Repubblica d’Irlanda

Categoria Vincitore nazionale

RSM Entrepreneur of the Year Award (Premio

Imprenditore RSM dell’anno) Barry McCleary, Megazyme

ELITE Award for Growth Strategy of the

Year(Premio ELITE per la strategia di

crescita dell’anno) Integrity360

Germany Trade & Invest Award for

International Expansion(Premio Germany

Trade & Invest per l’espansione

internazionale) TransferMate Global Payments

Workplace and People Development Award

(Premio per lo sviluppo del luogo di

lavoro e del personale) Neylons Facility Management

Award for Innovation (Premio per

l’innovazione) Learnosity

Customer and Market Engagement Award

(Premio per il coinvolgimento dei clienti

e del mercato) Agile Networks

Social Responsibility and Environmental

Awareness Award (Premio per la

responsabilità sociale e la

sensibilizzazione ambientale) Home Instead

Digital Technology Award (Premio per la

tecnologia digitale) EPS Group

Business of the Year Award with Turnover

of EUR0-25m (Premio miglior azienda

dell’anno con fatturato 0-25 milioni di

euro) DesignPro Automation

Business of the Year Award with Turnover

of EUR26-150m (Premio miglior azienda

dell’anno con fatturato 26-150 milioni di

euro) Irish Dog Foods Limited

Business of the Year Award with Turnover

of EUR150m or higher (Premio miglior

azienda dell’anno con fatturato 150

milioni di euro o più) Winthrop



