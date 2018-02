Mafia, interessi usurari fino al 25 % mensili, sei arresti a Catania

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sei persone sono state arrestate a Catania per usura ed estorsione ai danni del titolare di un’attivita’ commerciale. Le manette sono scattate in flagranza per Salvatore Crupi, 36 anni, e Roberto Mangiagli, 39 anni. Entrambi rispondono di estorsione aggravata “per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omerta’ derivanti dall’appartenenza all’associazione mafiosa Cappello – Bonaccorsi”. Il fermo e’ scattato invece per Claudio Strano, 41 anni; Antonino Grasso, 62 anni, gia’ sottoposto ai domiciliari per altri motivi; Orazio Sapuppo, 43 anni; Michele Rao, 44 anni. L’indagine, disposta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dalla Squadra Mobile, ha ricostruito le vessazioni ai danni del titolare di un esercizio commerciale catanese, vittima di usura e di successiva estorsione. La vittima, dopo un prestito di 4.000 euro risalente allo scorso mese di settembre, sarebbe stato costretto a pagare interessi usurari del 25% mensile. Per convincerlo a continuare a pagare Strano gli avrebbe piu’ volte inviato gli emissari, Salvatore Crupi e Roberto Mangiagli.Tra i mesi di dicembre e gennaio, le indagini hanno registrato ripetuti episodi di minaccia per costringere l’imprenditore a versare le somme richieste. “In una circostanza, gli emissari di Strano sono giunti persino a sostituirsi alla vittima e ai suoi dipendenti alla cassa dell’esercizio commerciale, al fine di prelevarne l’incasso”, sottolinea la Questura. In un’altra al commerciante era stato prospettato il rapimento del figlio minorenne. Crupi e Mangiagli sono stati bloccati in flagranza dagli agenti dopo aver riscosso 300 euro. Per tutti gli indagati e’ scattata la custodia cautelare in carcere, tranne che per Mangiagli a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.