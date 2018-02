Chelsea ko, Conte in bilico  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Diciannove punti di distacco dal Manchester City capolista e una pesante sconfitta subita ieri sera nel posticipo della 26esima giornata di Premier League per 4-1 contro il Watford. Si complica ulteriormente il cammino di Antonio Conte al Chelsea, a quanto riporta oggi il britannico ‘The Sun’, il rapporto con il proprietario dei ‘blues’ Roman Abramovich è ormai logoro e il magnate russo starebbe pensando a una alternativa per la panchina del club londinese con lo spagnolo Luis Enrique in pole position davanti a Carlo Ancelotti. “Io lavoro, ma se questo non basta è ok. Altrimenti vuol dire che il club deve trovare un’altra soluzione”, ha affermato Conte dopo il sesto ko in campionato.

