Finto medico usa siringhe infette: 33 positivi a Hiv  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Si è spacciato per medico, ha usato siringhe contaminate per fare iniezioni e ha infettato almeno 33 persone col virus dell’Hiv. La polizia dello stato indiano dell’Uttar Pradesh è a caccia di un impostore, identificato col nome di Rajendra Yadav, che ha fatto perdere le proprie tracce. Secondo le indicazioni raccolte dall’agenzia Dpa, al falso medico si rivolgevano pazienti che avevano bisogno di trattamenti di routine.

Le terapie, spesso, prevedevano iniezioni che venivano somministrate senza alcun rispetto delle norme più elementari. Su 566 persone monitorate, 33 sono risultate positive al virus dell’Hiv. La vicenda non costituisce un’anomalia in India: secondo l’associazione nazionale dei medici, nel Paese ci sono circa un milione di impostori che si spacciano per dottori.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.