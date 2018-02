Vento e pioggia flagellano la Sicilia, collegamenti interrotti. I palermitani pregano contro la siccità

🔊 Ascolta l'articolo

Pioggia e vento si sono abbattuti dalla tarda serata di ieri sulla Sicilia, in particolare sul versante occidentale.

E’ risaputo che il versante più piovoso è il versante orientale ma sembra che i palermitani da giorni allenati con la danza della pioggia siano stati ascoltati e la pioggia è arrivata ma non è detto che sia sufficiente a ridurre l’ansia da siccità.

Da giorni si discute sul possibile razionamento dell’acqua nelle diverse zone del capoluogo, cosa che dovrebbe avvenire da lunedì. Quindi ci sono altri sei giorni per sperare e continuare a danzare. Chissà che per magia gli invasi e i laghi si riempiranno di colpo.

Nell’attesa, come ad ogni notizia positiva c’è il rovescio della medaglia, ovvero l’interruzione dei collegamenti con le Isole.

La motonave Sibilla non è salpata da Palermo per Ustica. E’ saltato il collegamento anche il collegamento tra Milazzo e le isole Eolie della Siremar . A causa delle cattive condizioni del mare non e’ partita dal porto di Milazzo la nave veloce Isola di Vulcano.

La Protezione Civile Regionale ieri ha diffuso un’allerta meteo gialla. In particolare, viene segnalato che «dalle prime ore di oggi, martedì 6 febbraio, e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

